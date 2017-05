‘Henk Kamp genegeerd door OM in omkoopschandaal Pon’

Heisa om factuurtjes van slechts enkele honderden euro's.

Het laatste woord over het omkoopschandaal is nog niet gevallen. De overheid kreeg korting van de Nederlandse importeur voor de aanschaf van politie- en defensieauto’s. Dit is één van de redenen waarom de politie straks Merc gaat rijden in plaats van Volkswagens. Nu blijkt dat het Openbaar Ministerie niet zo bezig was om alle beschuldigingen netjes uit te zoeken, aldus NOS Nieuwsuur.

Zo zou het OM niets hebben gedaan met aanwijzigingen die wijzen in de richting van minister Henk Kamp. Nieuwsuur heeft het strafdossier in handen en hieruit blijkt dat Henk the Tank ook voordeeltjes genoot vanuit Pon. Kamp is echter nooit onderzocht door het OM, terwijl andere overheidsmedewerkers wel de sjaak waren en binnenkort voor de rechter verschijnen inzake corruptie.

Pon betaalde in 2006 onder andere de factuur van twee navigatie-cd’s voor de privéauto van Kamp, een Audi TT afkomstig uit Duitsland. Het ging om een bedrag van 250,42 euro.

In een reactie heeft het OM laten weten dat Henk Kamp nooit is verdacht van betrokkenheid bij het omkoopschandaal. De minister zelf wist ook niet waarom hij korting kreeg. Hij nam contact op met Pon en volgens de importeur moest het Duitse navigatiesysteem worden omgezet naar een Nederlands systeem. Dit brengt kosten met zich mee, maar dit bedrag werd niet verrekend op de factuur van Kamp. Dit moet de korting verklaren.

Defensieambtenaar Gerard Lensvelt kreeg bij de aanschaf van een auto via een dealer van Pon ook een korting. Het ging hier om een bedrag van 236 euro. Lensvelt werd uiteindelijk ontslagen en is één van de overheidsmedewerkers die over twee weken voor de rechter staan. Advocaat van Lensvelt, Michael Ruperti, spreekt over een oneerlijke gang van zaken.