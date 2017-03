Het afscheidsfeestje van ex F1-baas Bernie was gruwelijk

Dat blijkt wel uit deze foto. Herken jij de man met de rode pet?

Voor de grapjassen onder ons: nee dat is niet Bernie en zelfs niet Sebastian Vettel, maar niemand minder dan Niki Lauda! Vroeger droeg de Oostenrijker jarenlang een petje met Parmalat erop. Sinds dat bedrijf een schandaaltje kende, werd de zuivelgigant echter ingeruild voor investeringsmaatschappij Aabar en later Novomatic.

Andere aanwezigen waren in ieder geval Prins Albert van Monaco, Luca di Montezemolo en Flavio ‘Flava Flav’ Briatore. Dit weten we dankzij de Instagram account van die laatste. De flamboyante liefhebber van topmodellen plaatste namelijk enkele kiekjes van het feestje op het wereldwijde web.

Opvallend is wel dat er geen sprake van is dat Max ‘K-Tsjjjjj’ Mosley ook aanwezig was bij het gezelschap. Op basis van de leadfoto lijkt het feestje namelijk op een scène van Eyes Wide Shut uit de hel. Je zou toch zeggen dat de oude wapenbroeder van Bernie zich daar uitstekend thuis had gevoeld.

Enfin, de gezelligheidsexplosie in het Japanse restaurant Sumosan Twiga in Londen duurde ongetwijfeld tot in de late uurtjes. Volgens Falvio was Bernie sorpreso e emozionato door het verrassingsfeestje. Misschien was hij gewoon boos omdat hij eigenlijk nog helemaal geen afscheid wilde nemen, dat kan natuurlijk ook. Doch dat station is inmiddels gepasseerd. Gelukkig hebben we de foto’s van de uitnodiging nog!