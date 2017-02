Het autoleven van NFL superster Tom Brady

Brady gaat na de magistrale overwinning van afgelopen nacht de boeken in als de beste quarterback ooit. Altijd mooi, maar wat voor wielen heeft deze man?

Voor wie niet bekend is met de NFL en de gebeurtenissen van vannacht: Tom Brady, quarterback van de New England Patriots, heeft zijn team naar de overwinning in de Super Bowl geloodst. Aanvankelijk leek de zege naar de Atlanta Falcons te gaan. Toch sleepten Brady en zijn mannen er een verlenging uit waarna de pot de hunne was. Brady stond al bekend als een van de grootste quarterbacks (de belangrijkste positie binnen het team, zeg maar de spelverdeler) ooit. Deze overwinning, zijn vijfde in totaal, maakt dat hij door velen wordt gezien als dé grootste.

Bovendien is deze lucky bastard getrouwd met Gisele Bundchen AKA The Boobs from Brazil. Google zelf even een rondje als die naam je niks zegt. In elk geval konden wij de volgende auto’s linken aan Tom Brady, waarbij meteen opvalt dat hij z’n auto’s naar Amerikaanse maatstaven behoorlijk standaard laat. Nice!

Audi S8

Zo’n ding rijdt prima, mits je ‘m heel houdt natuurlijk.

Audi R8

Blijft een nette verschijning, die Audi R8 van de vorige generatie.

Rolls-Royce Ghost

Zoals gezegd houdt Brady z’n auto’s lekker standaard. Heel on-Amerikaans, maar wij Europeanen kunnen het waarderen. Check HIER onze rijtest met de Ghost.

Range Rover

Met de grote Britse SUV kom je overal goed voor de dag.

Jeep Grand Cherokee

Hard bewijs in de vorm van een foto ontbreekt helaas, maar volgens diverse bronnen zouden Brady en Bundchen in het bezit zijn van een Grand Cherokee.

Bugatti Veyron Super Sport

Wederom een gebrek aan bewijs, wederom zijn er meerdere bronnen die beweren dat Brady een heuse Veyron Super Sport heeft. Kan goed. Brady verdiende in zijn 17 seizoenen omvattende carrière alleen al aan spelerssalarissen rond de 200 miljoen dollar. Daarmee is het nog geen Floyd Mayweather, maar ook hier geldt: baas boven baas.