Het eerste plaatje van de Dodge Challenger SRT Demon

Demonisch lekker?

Dodge brengt teasen naar nieuwe hoogtes met de campagne om ons warm te maken voor de Dodge Challenger SRT Demon. Eigenlijk is dat helemaal niet nodig, want welke autoliefhebber wordt er nu niet warm van een onvervalste 750 pk sterke muscle car?

De Challenger SRT Demon is de overtreffende trap van de Challenger SRT Hellcat. De naam is weliswaar minder tof, maar de auto als het goed is juist toffer dan Hellcat. Dat komt niet alleen door 50 pk extra vermogen, maar ook door een gewichtsbesparing van zo’n 100 kilogram. Daarnaast zijn ook de uitlaat, het onderstel, de versnellingsbak en de launch control aangepast om de Demon zo snel mogelijk te maken.

Daarbij gaat het vooral om de snelheid in rechte lijn. Amerikanen houden immers wel van een dragrace op zijn tijd. Om dit te faciliteren staat de Demon standaard op dikke straatlegale dragracebanden. Een van de kritiekpunten op de Hellcat is dat de achterbanden niet breed genoeg zijn om al het vermogen op het asfalt kwijt te kunnen. De Demon heeft breed uitgeklopte wielkasten die veel dikker rubber kunnen huisvesten. Daarnaast is de ECU zo getuned dat de motor zowel op normale benzine als op racebrandstof prima uit de voeten kan.

De officiële launch van de SRT Demon staat op de planning voor de nacht van dinsdag op woensdag onze tijd. Carscoops wist echter al beslag te leggen op bovenstaande foto van de demoon. Zij claimen dat dit het eerste officiële plaatje is van de auto.