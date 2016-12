Het interieur in deze R8 is om je vingers bij af te likken

Een autorit wordt nog leuker met een aangenaam interieur.

Wil je andere kleurtjes en exclusieve materialen in je Audi zul je bij Exclusive moeten aankloppen. Deze service van de Duitse autofabrikant kent echter beperkingen. Voor het ├ęchte maatwerk zul je dus naar een specialist moeten gaan. Neidfaktor bijvoorbeeld, die deze R8 V10 Plus (rijtest) omtoverde tot een waar snoepje.

Op verzoek van een klant werd het interieur van de V10 Plus grondig aangepakt. De opdracht ging gebukt onder de naam ‘The Blue Thunder Project’. Een deel van de deurpanelen, stoelen, stuurwiel, dashboard en pook werden gedoopt in blauwe alcantara. Dit in combinatie met fraaie carbon accenten.

De cockpit van een auto is toch de plek waar je de nodige uurtjes in spendeert. Het verfraaien ervan is dus een logische keuze. Zeker als je toch al meer dan twee ton hebt stukgeslagen op een R8. Het interieur vanuit diverse hoeken checken doe je in de gallery.