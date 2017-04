Het is nu nog makkelijker om buschauffeur te worden

Als ik voor één beroepsgroep diep respect heb...

… dan is het wel voor bus- en vrachtwagenchauffeurs! Op de snelweg is het ongetwijfeld een stukje minder (in)spannend om zo’n gevaarte binnen de lijnen te houden, maar met name buschauffeurs dienen in de stad rekening te houden met fietsers, gekke bruggetjes, automobilisten die langs de weg parkeren en rustig hun portier opengooien zonder te kijken, agressieve passagiers, overvallen en ga zo maar door. Zij liever dan ik.

Vandaag heeft de ministerraad besloten om de minimumleeftijd voor buschauffeurs te verlagen naar 18 jaar. De minimumleeftijd ligt momenteel nog tussen 21 en 24 jaar. De reden van de verlaging? Een nijpend tekort aan chauffeurs. Er is de afgelopen jaren al geëxperimenteerd met verlaging van de minimumleeftijd en die proeven zijn succesvol gebleken. Het besluit moet nog wel voor advies langs de Raad van State.

Nog een voordeel voor wie de vurige wens koestert om van halte naar halte te karren: door de verlaging is het makkelijker om direct na afronding van de middelbare school door te stromen naar een chauffeursopleiding.

Dat brengt ons op een anekdote van enkele jaren geleden. In 2007 rondde een bijzonder slimme vent genaamd Ward Teunissen zijn gymnasium af met maar liefst negen tienen en vijf negens op de eindlijst. De toen 17-jarige jongen ging uit pure noodzaak maar natuurkunde studeren, terwijl hij daar eigenlijk weinig trek in had. Teunissen wilde namelijk buschauffeur worden, maar moest tot z’n 21e wachten om met de opleiding te starten. Met de nieuwe regelgeving moest hij slechts een jaartje overbruggen.

Foto: bijzonder tafereel in Nijmegen door @ibeaker, via Autojunk