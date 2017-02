Het is officieel: Jon heeft een Rolls gekocht

Van 'Project Huracan' heeft de bekende skiër inmiddels afscheid genomen, deze staat in Nederland. Dus wat komt ervoor in de plaats?

‘#NeverThoughtIWouldSlaugherARolls’ luidt één van Jon zijn hashtags bij het aankondigen van zijn nieuwe bak: een Rolls-Royce Wraith. We schreven er recent nog een stukje over, maar nu is het dan ook officieel. Binnenkort rijdt er een Wraith rond met een vergelijkbare outfit als zijn voorgaande projectjes. Of het daadwerkelijk een ‘slaughtering’ wordt dien je zelf te beoordelen. Hij heeft er in ieder geval haast mee. Zijn geliefde George – ja zo heet zijn nieuwe speeltje – dient eind februari al zijn metamorfose achter de rug te hebben!

Zoals bekend zijn er twee van zijn pronkstukken aan hun einde gekomen in ons koude kikkerlandje. Een heerlijke LP 640-2 en de welbekende RS6-DTM. Volg zijn insta-pagina om up-to-date te blijven van zijn Roller, of van zijn knappe vriendin.