Ongelofelijk hoeveel mensen er appen tijdens het rijden

We kunnen het niet laten..

Toevallig reed ik eergisteren nog achter een auto (hallo zwarte Mercedes CLA), slingerend over de A28. Te lang links blijven hangen, over de streep rijden, dat soort dingen. Toen ik em inhaalde zag ik dat de jonge man druk bezig was met zn telefoon. Volgens de laatste cijfers van het CBS zou één op de acht zitten te appen terwijl hij rijdt, onder bestuurders tussen 18 en 35 jaar is dit zelfs een kwart! Daarbij kunnen we tevens melden dat mannen vaker dan vrouwen bezig zijn met hun telefoon achter het stuur.

Uit het onderzoek blijkt ook dat vrijwel alle bestuurders vinden dat berichten versturen tijdens het rijden gevaarlijk is. Maar toch doen we het, is dat een soort degeneratie wat samenhangt met het gebruik van mobiele telefoons?

Concluderend, die trend rondom autonoom rijden is wel een heel erg logische stap. We kunnen niet meer zelf een voertuig besturen, de telefoon heeft immers prioriteit. Er gebeuren daarom steeds meer ongelukken dankzij smartphones, maar zodra we ons autonoom laten rijden dan hebben we alle tijd om te appen, bellen, etc. Handig! Er zullen uiteraard nog wel wat ongelukken gebeuren met autonome auto’s, maar dat neemt uiteindelijk steeds meer af. Ondertussen is onze minister nog steeds aan het nadenken hoe we dat gebruik van mobiele telefoons kunnen aanpakken.

UPDATE: ook handig, de In-Traffic Reply app van Samsung.