Het mysterie van deze cirkel met diamant patroon

Is dit nondescripte cirkeltje A) Een voorstel voor de look van de Neuro, de Noord-Europese Euro B) Sebastian Vettel C) Een nieuw logo van Aston Martin D) Een nieuw verkeersbord om mensen te verwarren in Trumpmenië

Inderdaad, je vreesde het wellicht al, maar het is echt antwoord B C. Volgens AutoGuide heeft Aston Martin in juli van vorig jaar het bovenstaande logo vastgelegd als handelsmerk voor verschillende soorten koopwaar als meubels en dergelijke. Het soort producten waar merken als Ferrari en Aston de échte dikke winst mee binnenhalen.

Geen big deal dus voor de autoliefhebber, want die koopt dat spul toch niet. Hooguit krijg je het een keer van welwillenden in je omgeving die weten dat je van auto’s houdt en je denken een plezier te doen met zoiets als cadeau. Tsja, om in Britse sferen te blijven: it’s the thought that counts.

Maar, oh gruwel! Afgelopen week heeft Aston het beeldmerk ook laten registreren voor mobiele telefoons, leder en kleding. Maar dat is nog niet alles, het logo is nu ook beschermd voor het gebruik op wat Aston Martin zelf beschrijft als automobile chassis and design of land vehicles. Kijk dus niet raar op als je ergens deze ronde badge tegenkomt op je toekomstige nieuwe Aston.

Maar wat heeft dat te betekenen voor Aston’s huidige logo met de kenmerkende vleugels? Vooral nu het merk zo nauw samenwerkt met Red Bull zou het raar zijn als dit de prullenbak in verdwijnt. Red Bull geeft je vleugels en Aston neemt ze je af. Als reclame slogan lijkt het ons in ieder geval niet te werken.

“Aston Martin – Clips your Wings”

Toch is die gedachtengang (iets) minder raar dan je wellicht zou denken. Maar voor de verklaring moeten we wel bijna 100 jaar terug in de tijd. Van 1921 tot en met 1926 was dit namelijk het originele logo van Aston Martin.

Pas vanaf 1927 verschenen de vleugels voor het eerst in het beeldmerk.

Vervolgens werd in de loop der jaren het logo langzaam aangepast tot de huidige variant die we sinds 2003 kennen.

Het idee van het nieuwe logo is dat je als je jezelf voor de gek houdt goed kijkt er een ‘A’ en een ‘M’ in kan zien die elkaar kruisen. Leuk voor de Escher-fans wellicht, maar ik zie zelf gewoon een logo dat ook op een willekeurig nieuw Chinees automerk had kunnen zitten.

Vooralsnog gaan we ervan uit dat Aston’s nieuwe baaaadge gewoon naast de oude gaat bestaan en wellicht op speciale uitvoeringen komt te zitten of iets dergelijks. Een beetje zoals het Maybach-logo op de Mercedes-Maybach S-Klasse. Zo’n peperduur beeldmerk als het gevleugelde Aston-logo weggooien zou waanzinnig zijn. Maar goed, gekke dingen gebeuren ook soms in de wereld, dus we houden het scherp in de gaten.