Het mysterie van dit groene lampje op de Williams van Stroll

Gimme the red light, no...Gimme the green light, yes!

De ogen van de diehard F1-fans zijn natuurlijk gericht op Barcelona dezer dagen. Vandaag lijken de machtsverhoudingen alweer iets anders te liggen dan we voorheen gedacht hadden, maar daarover vanavond meer. Nu de auto’s weer helemaal nieuw zijn vallen echter ook allerlei kleine details in het oog. Zo plaatste Williams gisteren op haar Twitter account dit filmpje van Lance Stroll die door de pits rijdt. Spannend!

Maar hé, wacht even, zag ik dat nou goed? Waarom is dat achterlicht groen in plaats van rood? Dit is de vraag die direct tot discussie leidde onder F1-nerds op fora. Daaruit bleek ook dat het groene lichtje in principe niet nieuw is. Oude F1-volgers vallen namelijk over elkaar heen om te zeggen dat zij dat al in 200x hebben gezien.

Hoewel ik zelf ook een behoorlijk diehard F1-volger ben, was het mij nog nooit eerder opgevallen. Tevens leverde de discussie op het desbetreffende forum geen uitsluitsel op over wat het groene lichtje nu precies wil zeggen. Dat betekent dus nader onderzoek! Na een zoekopdracht op de obscure website Google.com kwam ik Artikel 10.9c uit de 2017 FIA Sporting Regulations tegen:

“[During testing] cars being driven by drivers who do not possess a Super Licence must be fitted with a green rear light which must be illuminated at all times the car is on the track.”

Dat roept wel direct de vraag op of Lance ‘Vance Dance’ Stroll dan nog geen superlicentie heeft. Vroeger kreeg iedereen en zijn oma een superlicentie als je simpelweg 300 kilometer aflegde in een F1 auto. Oké, officieel moest je daarbij aantonen over uitzonderlijke raceskills te beschikken, maar dat was in de praktijk verworden tot een formaliteit.

Jean Todt van de FIA was dit een doorn in het oog, vooral nadat Max Verstappen zijn debuut maakte als 17-jarige. Zodoende werden vanaf seizoen 2016 nieuwe regels ingevoerd, waarbij strenger wordt gekeken naar het al dan niet toekennen van de superlicentie. Je moet het gewilde papiertje nu verdienen aan de hand van punten gescoord in de opstapklasses. Daarbij moet je nu ook minimaal 18 jaar oud zijn om ervoor in aanmerking te komen.

Het gekke is alleen dat Lance aan beide voorwaarden voldoet. Oktober jongstleden werd hij 18 en de 40 benodigde punten sleepte hij alleen al met het winnen van het Europese F3 kampioenschap in 2016 binnen. Gezien het feit dat Lance al verschillende private tests heeft gedaan met oudere Williams F1-auto’s, lijkt het daarom vreemd dat Team Stroll niet even de moeite genomen heeft om de licentie op tijd aan te vragen. Misschien maalt de ambtelijke FIA-molen langzaam?