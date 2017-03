Het mysterie van een dode man in een Mercedes W126

Het lijkt op een scène uit Miami Vice, maar het gaat helaas om een voorval uit de realiteit van vandaag.

Mensen die Miami Vice wel eens gekeken hebben, zullen weten dat de boefjes vrijwel altijd rondreden in een al dan niet getunede W126 Mercedes. Gezien de omstandigheden is het verleidelijk om de conclusie te trekken dat het in dit geval gaat om een gevalletje life imitates art. Maar we moeten benadrukken dat van het onfortuinlijke individu die door de politie levenloos uit deze Merc W126 gehaald, niet bekend is of hij zich met duistere zaakjes bezig hield.

Wat de politie wel bekend heeft gemaakt, is dat ze ervan uitgaan dat persoon door een misdrijf om het leven is gekomen. Volgens RTVDrente is de man vermoedelijk aangetroffen in de kofferbak van de klassieke Mercedes. De auto werd vanochtend aangetroffen in Stieltjeskanaal bij Coevorden en was zichtbaar omdat deze nog half op de oever stond. Mocht je iets meer weten over de zaak, kan je ongetwijfeld terecht bij de plaatselijke autoriteiten.

Image-Credit: Politie Drenthe via Twitter