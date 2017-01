De Avatar Roadster is vederlicht en gaat snoeihard

En het heeft helemaal niks te maken met James Cameron.

In januari van vorig jaar berichtten we al over de Avatar Roadster, een klein Brits sportwagentje met een Focus RS-motor gebouwd in een schuur. Destijds werd gemeld dat Avatar het volgende jaar 25 exemplaren van de kekke cabrio zou gaan bouwen.

Inmiddels is dat volgende jaar aangebroken en in tegenstelling tot veel andere autoprojecten die uiteindelijk nooit van de grond komen is de Avatar nu daadwerkelijk daar! Daar slaat in letterlijke zin in dit geval op Birmingham, de Britse badplaats die ook dit jaar weer het toneel vormt voor de Performance Car Show.

Avatar meldt dat de auto inmiddels door de autoriteiten goedgekeurd is voor straatgebruik. Binnenkort kan je dus alle pk’s van het 695 kilo lichte karretje loslaten op de kinderkopjes bij jou in de buurt. Maar hoeveel pk’s heb je eigenlijk in zo’n 3,67 meter kort ding? Wel, 250 als je kiest voor de gebalzen 2.0-liter grote basismotor en 350 als je kiest voor de 2.3 uit de Focus RS.

Dat beide goed zijn voor uitstekende prestaties moge duidelijk zijn. Vorig jaar meldden we nog dat de 2.0 goed is voor een nul-naar-honderd van 3,9 seconden. Inmiddels blijkt dat het productiemodel dat een stuk trager doet. Pas na een volle vier seconden rijd je 100 96. Van de sterkere variant hadden we destijds nog geen cijfers, maar nu wel. Hetzelfde sprintje legt dit model af in een supercar-achtige 3,6 seconden.

Hoewel de roadster dan goedgekeurd mag zijn voor straatgebruik, is het duidelijk dat het ding ook bedoeld is om af en toe een rondje circuit te doen. Dat blijkt wel uit het feit dat je op de optielijst onder andere een rolkooi en brandblusser kan aanvinken, maar ook een limited-slip diff, een achtervleugel en een sequentiële flipperbak van Quaife. Verder kan je er ook nog voor kiezen om een heuse GoPro-kit te installeren zodat je je grindbakexcursies heldendaden eenvoudig kan vastleggen op beeld.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld gedoodverfd concurrent Zenos hóeft het echter niet allemaal spartaans afzien te zijn in de Avatar. De bekleding is van leder en zonder meerprijs kan de klant ook opteren voor een audio systeem met Apple CarPlay en Android Auto functionaliteit en air conditioning. De voorruit is zelfs verwarmd om beslaan tegen te gaan. Maar dat is nog niet alles, want Avatar biedt klanten nog een enorm luxe gratis optie aan: een dak.

Dat brengt ons automatisch bij de prijs, want al dit moois kost natuurlijk wel wat. In Groot-Brittanië is de vanafprijs 39.990 Pond. Niet mals, want daar koop je in het Verenigd Koninkrijk twee Mazda MX-5’s voor. Maar ja, ja gaat dan ook wel veel harder. Omdat de productie daarbij gelimiteerd is op vijftig stuks zal je wellicht toch snel even contact op moeten nemen met Avatar. Gelukkig is dat niet zo moeilijk, want we weten in dit geval wie er achter de avatar zit. Avatar is namelijk een divisie van Marlin Sportscars.