Het tragische verhaal van de Alfa Canguro

Een prachtige auto met een ietwat sneue geschiedenis.

Medio jaren ’60 was de TZ-racer een groot succes voor Alfa Romeo. Om daar de nodige centen aan te verdienen, werd besloten tot de bouw van een afgeleide die geschikt was voor gebruik op straat. Pininfarina en Bertone kregen beide een chassis toebedeeld en voor laatstgenoemde ging Giorgietto Giugiaro aan de slag om een passende koets te tekenen.

Giugiaro bouwde een lage en zeer gestroomlijnde koets uit fibreglass. Bovendien kreeg deze Canguro als één van de eerste auto’s ooit een gelijmde voorruit om de aerodynamische eigenschappen naar een nog hoger plan te tillen. In 1964 werd de auto gepresenteerd op de beurs in Parijs en voor wie het zich afvraagt: de naam betekent kangoeroe in het Italiaans. Onder de kap ligt trouwens een 1.570 cc viercilinder met 114 pk.

De koets van deze Canguro werd door vele liefhebbers geprezen. Helaas was Alfa Romeo niet overtuigd van het bestaansrecht van deze kar. Bovendien bleek Autodelta niet of nauwelijks in staat om genoeg chassis te bouwen om serieuze aantallen straatauto’s te kunnen bouwen. Tot overmaat van ramp werd het enige exemplaar in 1971 door een Duitse journo, Gary Schmidt, in de prak gereden op Monza in de Parabolica. Deze man was wel vastberaden om de auto opnieuw op te bouwen, maar dat mislukte.

Uiteindelijk wist een Japanse verzamelaar het wrak eind jaren ’90 op te sporen en hij wist de auto wél in oude glorie te herstellen. In 2005 werd de verloren zoon zelfs gekozen als Best of Show op het Villa d’Este Concours d’Elegance! Helaas was Schmidt twee jaar daarvoor al overleden. Hij zou dus de auto dus nooit meer in topstaat zien.

Tot een productieversie is het dus nooit gekomen, maar Alfa zou later wel enkele designelementen toepassen op andere auto’s van het roemruchte merk.