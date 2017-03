Het verhaal achter deze beroemde foto

Wulpse dames rondom een Lamborghini Diablo SV. Gewoon een leuk kiekje, of was er meer aan de hand?

Natuurlijk was er meer aan de hand, anders werd dit wel een heel kort artikel. Eind jaren ’90 had Lamborghini nog de Diablo SV in het gamma. RWD in plaats van AWD, minder luxe, minder gewicht, eigenlijk allemaal zaken die een auto tegenwoordig eerder duurder dan goedkoper maken. Zo niet bij Lambo, dat de hardcore Diablo SV doodleuk goedkoper maakte dan de reguliere edities.

Draaien we de letters SV (Super Veloce) om, dan staat er VS. Kijk nog een keer naar het plaatje en je begrijpt dat VS in dit verband staat voor Victoria’s Secret! Deze toko staat niet alleen bekend om de enige modeshow ter wereld die voor mannen de moeite waard is om te kijken. Ze maken namelijk ook lingerie, hebben we ons laten vertellen.

Bij wijze van publiciteitsstunt konden klanten rechtstreeks bij Victoria’s Secret een Diablo VS bestellen. Deze was niet door de fabriek zelf aangepast, maar door de lingerietoko en Lamborghini Amerika. Voor de gelegenheid werd een model aangekleed met VS-logo’s in de hoofdsteunen, een crèmekleurig interieur en natuurlijk een joekel van een VS logo op de flanken van de auto. Bovendien werden alle Diablo VS’en gespoten in pearl white en dat alles mocht mee voor 350.000 USD. In 1998, mind you.

Het interieur werd voorzien van een Cd-wisselaar, navigatie van Alpine, een custom koffersetje en handschoenen, die werden vervaardigd uit dezelfde leersoort als het interieur. Hypermodern: zelfs een matchende mobiele telefoon behoorde tot de mogelijkheden en kopers kregen een gratis tripje naar Las Vegas voor een weekend Lamborghini Driving Academy.

Naar verluidt is de auto op de foto het enige exemplaar dat ooit werd besteld. De Diablo VS zou zich nog in Amerika bevinden, maar dan zonder de ietwat opzichtige letters op de zijkant. Of de zes dames bij de auto werden geleverd is helaas niet bekend.