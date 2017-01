Het verhaal achter deze briljante groene Ferrari

En nog van een zeer bekende eigenaar geweest ook!

De mooiste Ferrari’s zijn altijd de grote 2+2 Gran Tourers geweest. Ok, de FF (en GTC4Lusso) vergeten we even, maar de 612 Scaglietti en 456 GT waren bijzonder gracieuze auto’s. Althans, dat is de mening van uw scribent. De combinatie van elegante lijnen, praktische bruikbaarheid en voldoende power van de twaalfcilinder is bijkans perfect. Wijlen Prins Bernhard was een zelfde mening toegedaan.

Een groot verschil was dat Prins Bernhard beschikte over voldoende liquide middelen om een dergelijke auto te kunnen bekostigen. De lijst van wat ons voormalig prinsgemaal aan Ferrari’s heeft gereden is bijna schier oneindig. Van een 212 Inter tot een 330 GT. Op hoogbejaarde leeftijd vond Bernhard het nodig zichzelf een 456 GT cadeau te doen. Wat de rest van het Koninklijk huis heeft gereden vind je in dit artikel.

Maar de mooiste Ferrari die Bernhard heeft gehad is toch wel de Ferrari 500 Superfast. Deze fraaie Ferrari is in productie geweest van 1964 tot 1967. Het was Ferrari’s aristocratische vlaggenschip. Speciaal voor de mensen met smaak, stijl en vooral heel erg veel geld. De 500 Superfast was namelijk 2 keer zo duur als de al niet goedkope 275 GTB. Dat was een raszuivere sportwagen, de 500 Superfast was de comfortabele cruiser.

De 500 Superfast was aanmerkelijk ruimer dan de 275 GTB, je kon er zelfs met vier personen inzitten. Ook had de auto een zeer bruikbare kofferruimte. Dat paste uitstekend bij het karakter van de auto, die een stuk soepeler geveerd was en minder giftig op het gas reageerde dan de 275 GTB. Niet alleen het uiterlijk mag er zijn, ook van binnen was de Superfast bloedmooi. De auto’s kregen bij Pininfarina een speciaal interieur aangemeten met gelooid Connolly leder. Van de eerste serie zijn er slechts 25 stuks gebouwd. In 1967 werden er nog 11 gemaakt op speciale aanvraag. Plus het bijzondere exemplaar van Bernhard (chassisnummer #6267GT) blijft het totaal steken op 37 stuks.

Een van de eerste om de 500 Superfast in ontvangst te nemen was Prins Bernhard. Rood op een Ferrari is leuk en aardig, maar de groene lak van zijn exemplaar staat vele malen beter. De auto van Prins Bernhard was een ware one-of-kind. De ‘500’ motor vond Bernhard net even teveel van het goede. Voor de goede orde, de Colombo V12 van 5 liter groot leverde een maximum vermogen af van 400 pk en 476 Nm aan koppel.

Daarom verzocht hij aan Enzo Ferrari of het mogelijk was de ‘400’ motor erin te lepelen. Maar natuurlijk. Zo is de duurste 500 Superfast niet eens de snelste Superfast, wat gezien de naam best opmerkelijk is. Andere bijzondere kenmerken van zijn Superfast waren de speciale raamomlijstingen en unieke achterlichten.

De auto was dit weekend te bezichtigen op de Interclassics beurs in Maastricht. Het Louwman museum had de auto ter beschikking gesteld ter ere van 70 jaar Ferrari. Trouwe Autobloglezers hebben de bijzondere Ferrari op de gevoelige plaat vast gelegd. Waarvoor dank! De spots van @E34M5Touring vind je hier en de platen van @Spotcrewda vind je daar.

Interclassics 2017 was een groot succes volgens de organisatie. Maar liefst 26.648 liefhebbers zijn dit weekend naar het zuiden afgereisd om andere deze Ferrari te kunnen aanschouwen. Volgend jaar is het alweer de 25e editie van Interclassics in Maastricht. De data zijn al bekend: 11 tot 14 januari 2018. Zet ‘m alvast in de agenda!