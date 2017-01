Het verhaal van deze turquoise gekleurde Siebener

Het is geen groen, het is geen blauw, het is turquoise!

Turquoise is een tertiaire kleur die onstaat door de menging van een primaire kleur (blauw) en een secundaire kleur (groen). Volgens stijlgoeroe’s is het een ontspannen kleur die doet denken aan de oceaan. En waarempel, vraag je me om de kleur te associëren met een auto dan schiet de Chevrolet Bel Air convertible te binnen. Ideaal vervoer om ontspannen mee over de Pacific Coast Highway te boenderen.

Ontspannen boenderen, dat kan ook met de nieuwe 7-serie (rijtest. Maar die Siebener, die is standaard níet leverbaar in turquoise. En dat was een grote belemmering voor de koper van de auto.

Een man in regenjas fluisterde ons namelijk in dat diens vrouw er op stond dat de auto dezelfde kleur zou krijgen als haar nagellak. Die nagellak was, je raad het al, turquoise. Mocht iemand zich nog afvragen waar Svetlana Cocainiakova uit Bert Visscher’s Fijne Nuances gebleven is…

Enfin, gelukkig heeft BMW een Individual divisie en kan je daar tegen gepaste betaling elke kleur specificeren die je hebben wilt. In dit geval was het niet eens zo heel lastig, want het bleek dat er binnen de BMW-familie al een kleur bestond die voldeed aan de eisen. Op deze 7-serie zie je namelijk Caribbean Aqua Metallic, de introductiekleur van de in Nederland gebouwde nieuwe MINI cabrio.

Bij autoblog houden we wel van een echte kleur op een auto, dus hoewel turquoise een gewaagde optie is op zo’n joekel van een sedan juichen wij dit initiatief eigenlijk alleen maar toe. Check de blauw-groene Bimmer op autojunk en vertel ons wat jij er van vindt, in de comments.