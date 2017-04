Het vermogen van de AMG Project One is bekend

De meest krachtige 1.6 die je ooit in een straatauto hebt gezien.

Powerrrrr. Een legendarische uitspraak van een niet onbekende ex-presentator van de BBC. Dit krachtige woord past prima bij het vermogen van de toekomstige AMG Project One. Tot nu toe was bekend dat de bolide tussen de 1000 en de 1.100 pk zou gaan krijgen. Het exacte aantal was niet duidelijk, maar daar is nu een antwoord opgekomen.

Als we Automobile Mag mogen geloven krijgt de hypercar van AMG 1.020 pk. Daarvan is 748 pk afkomstig uit de 1.6 Formule 1-motor, de vier elektromotoren zijn gezamenlijk goed voor nog eens 408 pk.

Daarnaast is nu ook bekend geworden dat Mercedes-AMG in Frankfurt het doek zal trekken van de langverwachte hypercar. De Duitse autoshow (IAA) barst in september los.

Over de miljoenen kostende hypercar van AMG is al het één en ander bekend. Klik HIER voor wat leuke feitjes over de Project One en klik DAAR als je benieuwd bent naar het onderhoud van de straatracer.