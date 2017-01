Pikante plaatjes: dit is de Aston Martin Vanquish S Volante

Drop head dead gorgeous.

Hoewel de DB11 nu al enige tijd op de markt is, kwam Aston aan het einde van vorig jaar op de proppen met de Vanquish S. Dit model met extra medeklinker in de naam is waarschijnlijk de ultieme Aston op basis van het VH-platform, dat het merk officieel introduceerde met de DB9 in 2004.

We schrijven officieel, want in principe stond de originele V12 Vanquish uit Bondfilm Die Another Day ook al op dit platform. Alleen had het destijds de naam ‘VH’ nog niet gekregen. Hoe dan ook is met de nieuwste Vanquish S de cirkel dus mooi rond, zoals Louis van Gaal zou zeggen.

Collega @dizono praatte je al bij over de specs en de bijzonderheden van de Vanquish S in december. Tevens was destijds al duidelijk dat er ook een cabrio Volante van het model zou komen. De platte specs zijn bij een Aston niet eens zozeer van het hoogste belang, want stiekem gaat het vooral om de looks. Doch we hadden toentertijd totaal geen plaatjes van de open variant!

Aston vraagt nu handig nog een keer aandacht voor de auto zet die ernstige omissie nu recht, door alsnog een paar pica’s vrij te geven van de opper-Volante. Naast het feit dat je het geluid dat de atmosferische V12 door de vier uitlaten heen blaft beter kan horen met het dak open, heeft de Volante een ander groot voordeel ten opzichte van de gesloten variant.

Op de DB11 Volante moeten we namelijk nog een tijdje wachten. Terwijl de coupé-koper dus slapeloze nachten beleeft dankzij het syndroom van Stendahl, is de keuze voor openlucht aanbidders simpel. Of zou je die keuze toch wel maken, zelfs als de DB11 Volante wel verkrijgbaar was?



Bedankt Bas voor de tip!