Hier, de breedste Golf die je vandaag gaat zien

Voor als een GTI Clubsport S toch te soft is.

Je moet wat om op te vallen. Zeker in het geval van de Volkswagen Golf, die zie je overal rijden. Maar je hebt mensen voor wie zelfs een heel zeldzame Golf GTI Clubsport of nog schaarsere Clubsport S niet bijzonder genoeg is. Voor hen is deze Golf een uitkomst. Het is een getunede Golf VII GTI met een heerlijke setje Vossen velgen eronder. Het geheel maakt een Porsche RS-achtige indruk, niet op de laatste plaats door de badges op de achterklep.

Het meest in het oog springende aspect van deze Golf is waarschijnlijk de bodykit. Deze komt bij Rocket Bunny vandaan en is alles behalve subtiel. Wat verder opvalt is dat de achterkant aanmerkelijk breder is dan de voorkant. Bij een BMW M4 of Porsche 911 is dat volkomen logisch, daar de aandrijving ook op de achterwielen geschied. De Golf GTI is enkel met voorwielaandrijving te verkrijgen.

Een ander opvallend detail is de enorme achterspoiler, deze is instelbaar én functioneert ook dusdanig. Dat niet alleen, ook de diffuser doet wat het moet doen. De uitlaat is van het type ‘betere stortpijp’ en is gecentreerd.

De auto begon zijn leven als een reguliere Golf VII GTI (rijtest), maar na 1.700 km werd de auto al afgeschreven na een ongeluk. Dat bood perspectieven. De eigenaar had een paar aanpassingen gedaan en voor hij het wist stond hij met een zaag de zijkant te bewerken om de bodykit te kunnen plaatsen. Dat de eigenaar koos voor een setje Vossen wielen, is niet zo vreemd: hij is immers fotograaf voor de velgenfirma. Het zijn Vossen Forged VPS-317 driespaaks velgen met Nitto INVO banden er omheen. De velgen zijn zowel voor als achter 19″ groot.

Van binnen is het ook duidelijk dat deze Golf een trackday-special is geworden, mede dankzij de koolstofvezel ICON GTX sportstoelen. Voor de gelegenheid zijn deze afgewerkt met donkerrood leer en grijs alcantara. De achterbank is er uiteraard uitgehaald terwijl er een 4-punts rolkooi werd gemonteerd.