Hier, de duurste McLaren 675LT ter wereld

Het mag gezegd worden: deze McLaren is nog best smeuïg samengesteld.

Een klein steekje los moet je als koper wel hebben, maar deze 675LT Spider heeft voor 400.000 USD aan opties. In totaal is de Mac dan ook een hefty 820.000 dollar waard. Omgerekend is dat ruim 770.000 euro. Wat kreeg de koper voor zijn zuurverdiende centen?

Allereerst natuurlijk een McLaren 675LT Spider en dan eentje uit de Carbon Series. Daarvan zijn 25 exemplaren gebouwd, maar het wordt nog specialer! Deze specifieke auto is namelijk één van de drie Carbon Series met een laklaag waar je het carbon doorheen kunt zien. Dolletjes.

Voorts is er een set velgen onder de 675LT geschroefd waar echt goud in is verwerkt. Het blinkende spul is bovendien gebruikt in het motorcompartiment, uiteraard als knipoog naar de legendarische McLaren F1. De Amerikaanse eigenaar heeft maar liefst drie tripjes naar de fabriek in Woking gemaakt om de auto samen te stellen, het resultaat check je in de gallery.

Waarom de eigenaar voor dat geld geen P1 koopt? Omdat ‘ie die al eentje heeft. Keep it pimpin’.