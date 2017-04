Hier komt de eerste SUV van Aston Martin tot leven

Feest in Zuid-Wales vandaag. Aston Martin creëert honderden extra banen met een nieuwe fabriek.

De Britse autofabrikant heeft een pand in gebruik genomen dat voorheen fungeerde als een Royal Air Force-station. Michael Fallon, minister van Defensie, overhandigde vandaag ‘de sleutel’ aan Andy Palmer, CEO van Aston Martin.

De nieuwe SUV van Aston Martin zal hier van de band gaan rollen. De productie van de DBX gaat in 2019 van start. Ook zal vermoedelijk de toekomstige nieuwe sedan van de autofabrikant hier geproduceerd gaan worden. Het is de tweede fabriek in het Verenigd Koninkrijk voor Aston Martin.

Een jaar geleden maakte Aston Martin bekend dat dit voormalige Royal Air Force-station als nieuwe fabriek voor het merk zal gaan dienen. De komst van Aston Martin naar Zuid-Wales is volgens het automerk tegen 2020 goed voor 1.000 nieuwe banen. De DBX zal het eerste model zijn met de opdruk ‘Hand built in Wales’ in plaats van ‘Hand built in Engeland’.