Hitsig: een Ducati café racer met 140 pk!

Dit is een fraai staaltje vakwerk!

Voor sommige motoren maken we graag een uitzondering op Autoblog en deze Ducati 848 Evo cafe racer van NCT Motorcycles is er zo eentje. Qua techniek blijft alles bij het oude en dus stampt de L-twin (een V waarvan één der cilinders horizontaal ligt) er een kerngezonde 140 pk uit. Je moet overigens ook wel kerngezond zijn om al dat geweld te beteugelen, want 140 pk is aardig wat op een motorfiets. Dizono kan je daar alles over vertellen.

Om hun cafe racer te bouwen haalde NCT de Ducati volledig uit elkaar. Vervolgens komt er een ander subframe op met een custom made kontje en een al even custom made zadel. Uiteraard mag een custom made achterlicht met LEDs niet ontbreken. Dat carbon onder het zadel is trouwens ook custom made.

Het originele rijwielgedeelte van Showa kreeg een forse upgrade met hele fraaie spulletjes van Öhlins. We kunnen nog even verdergaan, maar feitelijk alles aan deze Duc is custom made. Afgezien van het blok, het frame en de achterbrug dan. Want zelfs de bedrading is door NCT onder handen genomen.

U zit reeds klaar met een stapel creditcards in de aanslag? Stop ze maar weer terug in de kluis. De Ducati is enkel bedoeld als technische showcase en NCT peinst er niet over om het ding te verkopen. Genieten van de plaatjes is gelukkig gratis. Alleen jammer dat we de muziek uit die dikke Akrapovic knalpot niet kunnen horen…