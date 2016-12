Hoe kijken we over 50 jaar naar het verkeer van nu?

Zo rond de kerst kan een beetje contemplatie helemaal geen kwaad.

Na het inspirerende verhaal van Jan Terlouw was Nederland heel even (ongeveer 14½ uur) in de ban van touwtjes uit brievenbussen. We vertrouwen elkaar te weinig en da’s zonde, waarbij we meteen even vergeten dat Terlouws verhaal vooral betrekking had op het milieu en de schade die wij aanrichten. Kleinigheidje hou je toch en we gaan je op een autosite geen muesliverhalen voorschotelen.

Dat puntje van vertrouwen is in het kader van verkeer echter wel een interessante. Even los van het feit dat auto’s nu veiliger zijn dan ooit en je zelfs je rijstrook niet kunt verlaten zonder dat er een digitale oppas begint te piepen, hoef je maar één volstrekte idioot tegen te komen en je hebt een probleem. Toch weerhoudt dat ons er niet van om dagelijks in de auto te stappen.

Binnen nu en (mogelijk) afzienbare tijd komt daar enigszins verandering in. De zelfrijdende auto staat aan de poort te rammelen en wie weet hoe lang het nog duurt voordat zelf sturen alleen nog gebeurt in de cowboyverhalen die je aan je (klein)kinderen vertelt. En daar komen we op het belangrijkste puntje van dit verhaal.

Tegen de tijd dat autonome auto’s de standaard zijn geworden en we dus echt niet meer zelf rijden, hoe kijkt men dan aan tegen het feit dat zelf rijden nu nog de normaalste zaak van de wereld is? Enerzijds kan ik me voorstellen dat kiddo’s het over 50 jaar ronduit debiel vinden dat we nu rustig met 150 km/u over de snelweg tussen andere auto’s jakkeren waarbij we ook nog eens zelf mogen sturen, anderzijds vinden ze het misschien wel heel fraai dat we elkaar dusdanig vertrouwden én dat we die skills hadden. Ik vond het bijvoorbeeld ontzettend cool dat mijn opa nog dubbel kon klutsen, om maar een voorbeeld te noemen.

Laat tussen het uitpakken van cadeaus en het inpluggen van je gourmetstel vooral weten hoe jij één en ander ziet. We zijn benieuwd!

Foto: de futuristische Mercedes-Maybach Vision 6