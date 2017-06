Hoe moet Seat’s nieuwe grote SUV gaan heten?

Zoals bekend krijgt de Seat Ateca een grote broer die eveneens hoog op de veerpootjes staat. Het ding moet in 2018 bij de dealer staan, maar de Spanjaarden hebben een probleem...

Men is er namelijk nog niet over uit hoe het ding moet gaan heten en dus wordt jullie hulp ingeroepen onder de ronkende titel #SEATseekingName. Voordat je in de baas z’n tijd je meest geniale ingeving hieronder neerplempt moeten we nog wel de belangrijkste spelregel met je doornemen. Die leest toch niemand, maar dan hebben wij in elk geval onze plicht gedaan.

De naam van het nieuwe model moet namelijk, net als bij de rest van het Seat-gamma, iets te maken hebben met Spaanse geografische namen. Verder moet de naam wel passen binnen de merkwaarden en moeten jullie wel met iets op de proppen komen dat voor iedereen ter wereld makkelijk uit te spreken is.

Namen indienen kan tot 22 juni aanstaande. Daarna maken de experts van Seat een shortlist die weer verder wordt teruggebracht tot een lijstje met daarop drie potentiële namen. Vervolgens mag het publiek van 12 tot 25 september de absolute winnaar kiezen, die op 15 oktober wordt gepresenteerd.

Check de bijbehorende video hieronder!

Foto: Seat Ateca, vorig jaar in Genève