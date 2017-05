Hoe staat dit interieur op de eerste Audi TT?

Kom maar door met die meningen!

De eerste Audi TT was qua uiterlijk beslist geen allemansvriend en misschien verdient het apparaat juist om die reden een plekje in de geschiedenisboeken. Bovendien is onze eigen Wouter nog steeds een groot liefhebber van de TT, dus deze kar verdient zeer zeker weten een plekje in de geschiedenisboeken.

Vilner was het daar kennelijk mee eens en zij voorzagen een cabrio van verse bekleding in het interieur. Grijs leer maakte plaats voor bruin leer en om het af te maken voorzag de toko het interieur van enkele blauwe details en her en der wat alcantara.

Ook het stuur werd stevig onder handen genomen en op de plekken waar nog geen leer zat, zit dat er nu wel. Wijzigingen aan het exterieur werden door de eigenaar van de TT aangebracht, dat was niet het werk van Vilner.