Hoe verging het Max op zijn eerste werkdag van 2017?

Zojuist zwaaide de zwart-wit geblokte vlag alweer voor de tweede keer in de Formule 1 dit jaar. Testdag twee in Barcelona kwam daarmee tot zijn eind. Voor het eerst dit jaar zat Max ook achter het stuur. Wat hebben we tot nu toe geleerd over de krachtsverhoudingen?

Na een lange winter toog de ganse Formule 1 wereld in deze laatste wintermaand naar Spanje. Alvast even een voorschot nemen op wat zon op de huid is er voor de meesten echter niet bij. Een maand voordat de eerste race van start gaat, moet er namelijk keihard gewerkt worden om de laatste probleempjes uit de auto’s te halen en alvast wat te spelen met setups. Het is namelijk alom bekend dat juist in de eerste races er nog wel eens onverwachte dingen gebeuren. Teams die hun huiswerk goed doen, kunnen daarvan profiteren door vast wat kostbare puntjes op het scorebord te zetten. Wie lijkt tot op heden het beste op weg te zijn?

Dag 1

Nico Hulkenberg trapte seizoen 2017 af door als eerste de baan op te gaan in zijn Renault. De Fransen zullen in eerste instantie vooral de vingers gekruist hebben voor het heel blijven van hun splinternieuwe motor. Dat lukte uiteindelijk aardig, hoewel er bij Red Bull wel wat problemen waren met dezelfde nieuwe PU. Daarover later meer. De R.S.17 stond alleen een tijdje ongepland in de pitbox omdat er wat veranderd moest worden aan de brake ducts. De Hulk legde 57 rondes af, maar heel snel was hij niet. Zijn 1:25.821 was goed voor P9.

Renault was echter zeker niet het enige team dat enige problemen kende. Sterker nog, eigenlijk gold dat voor vrijwel alle teams, behalve Mercedes, Ferrari en Williams. Bij Haas F1 waren de problemen zowel van technische als menselijke aard. Kevin Magnussen hield niet de allerbeste herinneringen over aan zijn vuurdoop met de VF17, want hij stuiterde van de baan af en schendde daarbij de neus van de auto. Gelukkig voor hem kon het team daarna wel door en zat de snelheid er ook nog wel redelijk in. K-Mag beëindigde de dag als vierde.

Daarmee was hij sneller dan Daniel Ricciardo, die te kampen kreeg met problemen met de PU. Volgens Christian Horner viel het uiteindelijk allemaal mee, maar voor ons Nederlanders is het toch niet wat we willen horen. Zeker niet daar de launch van de Toro Rosso ook al werd uitgesteld vanwege een probleem met de Renault motor. Bulletproof maken dat ding, s’il vous plaît!

Het kan echter allemaal nog veel erger. Stel je bent een tweevoudig wereldkampioen. Je rijdt nog steeds prima, maar vanwege factoren buiten je controle heb je al tien jaar niet meer in de juiste auto gezeten. De laatste twee jaren waren zelfs een absoluut drama, waarbij je vaker in een ligstoel langs de baan lag dan streed voor punten. Podia, overwinningen en titels kon je al helemaal vergeten. Maar dit jaar zou alles anders worden! Honda heeft nu een bom van een motor voor je gebouwd en de oude tijden van Prost en Senna in hun McLaren-Honda’s gaan herleven, dat kan niet anders.

Nou niet dus. De Honda-PU ging weer gewoon vrijwel direct kapot. Achter de naam van Alonso staan weliswaar 29 rondjes, maar die bestonden vooral uit van en naar de pits rijden. De stoom kwam dan ook al snel uit de oren van de Spanjaard.

Wie gingen er dan wel hard? Nou ja zoals eerder genoemd verliep de dag voor Mercedes, Ferrari en Williams redelijk vlekkeloos. Mercedes was het enige team waarvoor beide rijders in actie kwamen en zij legden met zijn tweeën veruit de meeste ronden af. Daarbij was Hamilton ook de snelste van de dag, zij het met een miniem verschil voor Vettel. Ook Ferrari en Williams deden meer dan honderd rondjes en lieten qua laptime een gat vallen ten opzichte van de rest.

1. Lewis Hamilton Mercedes-Mercedes 1:21.765s (73 ronden)**

2. Sebastian Vettel Ferrari-Ferrari 1:21.878s (127)

3. Felipe Massa Williams-Mercedes 1:22.076s (103)

4. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:24.946s (50)

5. Daniel Ricciardo Red Bull-TAG 1:23.372s (48)

6. Valtteri Bottas Mercedes-Mercedes 1:23.169s (79)*

7. Sergio Perez Force India-Mercedes 1:23.709s (39)

8. Carlos Sainz Toro Rosso-Renault 1:24.494s (51)

9. Nico Hulkenberg Renault-Renault 1:25.966s (57)

10. Fernando Alonso McLaren-Honda 1:25.821s (29)

11. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1:26.076s (72)

* reed de ochtendsessie

** reed de middagsessie

Dag 2

Ja, dan het moment waar we allemaal naar uit hebben gekeken. Max komt voor het eerst dit jaar in actie! Het blijkt maar weer dat hoewel het een eer is om als eerste in een auto te mogen rijden, het vaak juist een voordeel is om als tweede aan de slag te gaan. Max kende een probleemloze dag en legde uiteindelijk maar liefst 89 rondjes af. Daarbij reed hij met 1:22.200 de derde tijd, hoewel hij hiermee wel wat tijd toegaf op de Mercedes en de Ferrari. Maar ach, zoals Max zelf al aangaf: het gaat nu vooral om veel rondjes rijden en meters afleggen.

Ook voor veel andere teams verliep de dag al iets minder rommelig dan dag één. Kevin Magnussen legde bijvoorbeeld een indrukwekkende 118 rondjes af voor Haas F1 en Esteban Ocon deed er 86 voor Force India. Voor Antonio Giovinazzi was het een speciale dag. De nummer twee van het GP2 kampioenschap van vorig jaar mocht invallen voor de geblesseerde Pascal Wehrlein en deed dat verdienstelijk. In de Sauber van dit jaar is niet zoveel eer te behalen, maar hij was sneller dan Stoffel Vandoorne en Lance Stroll.

Met die laatste twee hebben we ook direct de zorgenkindjes van de dag te pakken. Lance reed zijn eerste echte sessie als Formule 1 coureur. Gelukkig heeft hij er nog velen te gaan waar hij kan laten zien dat hij wel kan rijden, want op basis van vandaag zouden we de investering van Pa Stroll kunnen afschrijven. Na 12 rondes schoof Lance de grindbak in en beschadigde hij de auto zodanig dat Williams nieuwe onderdelen moet invliegen vanuit Grove. Dat betekende dus het einde van hun testdag. Morgen hopen ze weer aan de slag te kunnen.

Stoffel daarentegen kon zelf weinig doen aan zijn slechte tijd, maar moet zich wel zorgen gaan maken over de kwaliteit van zijn auto. Die lijkt tot op heden namelijk geen spat beter te zijn dan de McLaren van de afgelopen twee jaar. Mocht dat zo blijven dan heeft Stoffel weinig kans om zich van zijn beste kant te laten zien in zijn eerste F1-seizoen.

Tenslotte nog opvallend was dat Bottas even de muur raakte met zijn Mercedes. Tot zover is hij twee dagen flink trager geweest dan teamgenoot Hamilton. Oké, het is nog vroeg om definitieve conclusies te trekken, maar tot op heden hoeven we onze voorspelling dat Hamilton geen kind gaat hebben aan de Fin niet terug te trekken.

1. Kimi Raikkonen Ferrari-Ferrari 1:20.960s (108 ronden)

2. Lewis Hamilton Mercedes-Mercedes 1:20.983s (66)*

3. Max Verstappen Red Bull-TAG 1:22.200s (89)

4. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 1:22.204s (118)

5. Esteban Ocon Force India-Mercedes 1:22.509s (86)

6. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1:22.956s (68)

7. Valtteri Bottas Mercedes-Mercedes 1:22.986s (101)**

8. Jolyon Palmer Renault-Renault 1:24.139s (53)

9. Antonio Giovinazzi Sauber-Ferrari 1:24.617s (66)

10. Stoffel Vandoorne McLaren-Honda 1:25.600s (40)

11. Lance Stroll Williams-Mercedes 1:26.040s (12)

* reed de ochtendsessie

** reed de middagsessie

Conclusies

Doen we even net alsof wintertests wél iets zeggen, dan kunnen we een aantal dingen concluderen. De Mercedes is nog steeds de snelste auto van het veld. Ferrari zit er bij in de buurt, maar vergeet niet dat ze vorig jaar ook een paar dagen bovenaan stonden in de wintertest. Positief voor Ferrari is dat hun nieuwe krachtbron tot op heden heel blijft en dat Haas F1 er ook vrij hard mee gaat.

Wat dat betreft valt de Renault-PU misschien nog een beetje tegen tot zover. Renault zelf staat zo’n beetje onderaan de ranglijst en Toro Rosso en Red Bull Racing gaan ook nog niet héél hard. Dat het altijd slechter kan bewijst McLaren-Honda. Als zij zo verder gaan wordt het echt een drama. Dat is het al trouwens, dus laten we het upgraden tot tragoidia.

Tenslotte bevestigen de tijden van Bottas dat als Mercedes écht de beste heeft, Lewis kan coasten naar de titel. Laten we dus hopen dat de Fin er nog een tandje bij kan zetten en/of dat een ander team het de driepuntige ster lastig kan maken.