Hoeveel kost een Rolls-Royce met drie ton op de teller?

Veel auto voor weinig veel geld.

De Silver Seraph is een bijzondere Rolls. Deze statige Brit deelde het koetswerk namelijk nog met de toenmalige Bentley Arnage. Onder de kap van de RR lag echter een 5,4 liter V12 van BMW. Het Duitse merk had toen al de rechten van het merk Rolls-Royce in handen gekregen, later zou de Phantom de eerste echte Rolls worden die onder toeziend oog van BMW werd ontwikkeld. Diezelfde Phantom is nu na 14 dienstjaren met pensioen gegaan, daarover schreven we onlangs.

Toen de Silver Seraph nog in productie was, diende je minimaal 650.000 gulden mee te brengen voor een nieuw exemplaar. Alleen de Corniche, de open versie en het equivalent van de Bentley Azure, was nog duurder. Op andere kosten kun je dan weer besparen, want met een relaxte auto als deze wordt het bijna lastig om snelheidsboetes te pakken. Het ding gaat met z’n 326 pk’s in ongeveer 7 tellen naar 100 km/u, de topsnelheid ligt ergens rond de 225 km/u.

Deze occasion uit 2000 heeft intussen 336.036 km gereden en volgens de verkoper is ‘ie nog 39.500 euro waard. Over de onderhoudskosten en het verbruik hoeven we het verder niet te hebben, maar dit is natuurlijk wel de laatste Rolls van de oude stempel. Hierna werd het allemaal wat meer in your face, zachtjes uitgedrukt. Meer lezen over de Silver Seraph? Check dit artikel.

Dank aan Rachid voor het tippen!