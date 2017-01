Hoeveel zou jij betalen voor deze BMW 330Ci?

We verklappen meteen: dit is waarschijnlijk de netste BMW e46 3 Serie Coupé die op dit moment te koop staat. In de wereld, misschien wel.

Laten we vóór het onthullen van de prijs beginnen met wat verzachtende omstandigheden. Zo is deze 330Ci “rookvrij” en heeft hij altijd binnen gestaan. Als ‘ie niet buiten reed, natuurlijk. Bovendien zijn alle boekjes bij de auto, volledig ingevuld en alle keuringsrapporten van de TÜV zijn er ook bij. Jep, wel een importauto dus. Ook de aankoopfactuur, bestelbon en alle onderhoudsfacturen zitten bij de auto: kortom, bijzonder goed gedocumenteerd door de enige, 94-jarige oorspronkelijke eigenaar.





Bovendien is het een fijne uitvoering: niet te patserig op de wielen, chique blauwe kleur, crèmewit interieur, houten accenten en bovendien: een handbak. Save the manuals! Maar die vraagprijs is stevig, dat is zeker waar. Deze auto pakt net niet helemaal lekker uit wat betreft ons “RWD op budget“-advies. Want voor €18.750 kun je ook heel veel andere mooie dingen kopen. Het woord is aan jullie: zou jij deze auto kopen als je het geld had? Zo ja: wel even ons aankoopadvies checken natuurlijk!