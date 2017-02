Ha, Belastingdienst mag geen beelden van snelwegcamera’s gebruiken!

Spankie spankie, met je blauwe enveloppen.

De Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, heeft namelijk bepaald dat de Belastingdienst geen beelden mag gebruiken die worden geschoten door snelwegcamera’s bij de controle op privegebruik van (zakelijke) leaseauto’s. De vereiste wettelijke basis ontbreekt en dus is het spioneerfeestje afgelopen voor onze vrienden in Apeldoorn.

De grote crux in het verhaal is privacy. Hierbij is met name artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) van belang, welke voorschrijft dat inmenging in de privésfeer van burgers door enig openbaar gezag alleen is toegestaan indien deze inmenging bij wet is voorzien. Ook moet deze wet op de juiste wijze tot stand zijn gekomen. Bovendien moet de inmenging wel worden uitgeoefend omdat er iets belangrijks mee gemoeid is. Denk aan de openbare veiligheid, de bescherming van de (volks)gezondheid of de bescherming van vrijheden en rechten van anderen.

Het vastleggen, verzamelen en gebruiken van gegevens zoals de Belastingdienst dat deed mist volgens de Hoge Raad deze (voldoende precieze) wettelijke grondslag en dus mag de Belastingdienst geen gebruik maken van beelden die met KLPD-camera’s worden geschoten. Inderdaad, dat hoopten we al. Hierbij is trouwens ook van belang dat het ging om het systematisch verzamelen en gebruiken van gegevens, waarvoor uiteraard strengere regels gelden dan wanneer sprake is van eennmalige waarneming.

De zaak kwam aan het rollen door drie personen met een auto van de zaak. Middels rittenregistratie wilden zij aantonen dat het privégebruik onder de 500 kilometer per jaar bleef waardoor zij geen bijtelling hoefden te betalen. Camerabeelden van de KLPD toonden echter dat de automobilisten op plekken rondreden die niet strookten met de rittenregistratie, waarop het hele spul naar de rechter ging.

Wie de uitspraak rustig wil nalezen kan HIER terecht.