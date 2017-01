Holden Efijy: vergeten concept (2005)

Jammer dat dit ding nooit in productie is gegaan, maar ook heel begrijpelijk.

We kunnen ons tenminste niet voorstellen dat de kopers in de rij staan om een productieversie van deze heerlijke kar aan te schaffen, want wellicht is ‘ie nét een tikkie te opvallend. Desalniettemin verbaasde het Australische Holden vriend en vijand in 2005 met de Efijy. Rare naam, maar de auto is een eerbetoon aan de inmiddels klassieke Holden FJ die in 2005 alweer 50 jaar bestond.

De Efijy schreeuwt retro en lijkt vooral veel show en weinig go. Vergis je echter niet! Onder de kap ligt een vette LS2 6.0 V8 met zo’n 650 pk en 775 Nm. Voor wegligging en comfort zorgt de in hoogte instelbare luchtvering en het interieur is behoorlijk modern met een wegklapbaar scherm. Overigens werd de Efijy gebouwd op het platform van een Corvette. Geen verkeerde basis!

Het valt nauwelijks op door de bolle vormen van de auto, maar de Efijy is maar liefst 5,2 meter lang. De heerlijke dichte velgen meten 22 inch, bij een breedte van 10 inch. Zoals gezegd was het interieur aardig modern en voorzien van de laatste technieken van dat moment. Een groot verschil dus met de a:level Volga V12. Eigenlijk de enige auto die qua coolness een beetje bij de Holden in de buurt komt.