Honda blijft McLaren trouw

Vraag: is McLaren daar blij mee?

De Britse renstal flirtte met Mercedes nadat bleek dat ook de nieuwe Honda-aandrijflijn power en betrouwbaarheid tekort komt. De aandrijflijn van de Duitsers was al beresterk en lijkt ook dit seizoen weer een garantie op succes te worden en dus zou McLaren gesprekken hebben gevoerd met Mercedes over een mogelijke motorendeal. Met andere woorden: de druk op Honda wordt opgevoerd, in tegenstelling tot de motoren van de Japanners.

Honda pareert door te verklaren met 100% toewijding aan hun F1-motoren te werken en dat de overeenkomst met McLaren dus ook gewoon overeind blijft. Tegelijkertijd zit McLaren met de handen in het haar want de motoren zijn niet vooruit te branden en gaan ook nog eens om de haverklap kaduuk. Stercoureur Fernando Alonso is in principe snel genoeg om mee te strijden voor het kampioenschap, maar door de gebrekkige techniek zal het weer een jaartje sappelen in de marge worden.

Voor de McLaren-fans: Honda verwacht updates mee te nemen naar Melbourne die de performance van hun aandrijflijn zouden verbeteren. In Spanje krijgt de motor een upgrade die zorgt voor de broodnodige betrouwbaarheid. Een en ander doet denken aan de fittie tussen Red Bull en Renault, maar da’s intussen weer koek en ei. Laten we hopen voor McLaren en Honda dat ook bij hen het zonnetje snel weer gaat schijnen. (via: autosport.com)