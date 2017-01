Horner: “de Formule 1 heeft V10’s nodig!”

Wij: "klopt!".

De Red Bull Racing-supremo maakt handig gebruik van het feit dat de commerciƫle rechten van de Formule 1 zijn overgegaan op Liberty Media. Mogelijk gaat deze Amerikaanse toko het showgehalte in de koningsklasse van de autosport weer wat opkrikken en dat mag ook wel. Niet dat er niks te zien valt, maar het geluid is gewoon niet goed. En daar mag best eens wat aan gebeuren.

Horner gooit de knuppel lekker in het hoenderhok door te stellen dat de atmosferische, snerpende, rokende, sissende, schuddende V10 van weleer best terug mag komen. Puntje is alleen dat het motorenreglement tot 2020 vastligt. Tot die tijd hoef je dus geen ingrijpende veranderingen te verwachten op het gebied van motoren en zitten “we” vast aan de 1,6-liter turbo.

Wat na dat jaar te gebeuren staat weten we niet, maar de baas van Max “Shake ‘n’ Bake” Verstappen heeft een duidelijk idee. De Formule 1 hoeft zich wat hem betreft niet bezig te houden met milieu. Bovendien is de techniek tegenwoordig dusdanig complex, dat alleen de Ć©chte F1-crack je nog uit kan leggen hoe zo’n ding in godsnaam werkt. Aan Liberty Media dus de schone taak om daar korte metten mee te maken, tenzij de Yanks andere plannen hebben.

Nog een fraai argument van Horner: F1-auto’s zien er vanaf komend seizoen weer bruut uit en de snelheden gaan omhoog. Het enige overgebleven verbeterpuntje? Inderdaad, het geluid. Het lijkt alleen niet zo waarschijnlijk dat Honda en Mercedes staan te springen om een terugkeer naar NA-motoren. Voor Horner geen probleem. Het is immers niet de taak van de Formule 1 om het teams naar de zin te maken.

Aan de andere kant is het natuurlijk niet heel toevallig dat uitgerekend Red Bull voor de atmosferische motor pleit. Sinds de intrede van de turbo heeft Mercedes immers zo’n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt. Welke renstal vlak daarvoor behoorlijk machtig was? Juist ja! (via: ESPN)

Foto: in 1997 reed Benetton met motoren van Renault, net als Red Bull nu