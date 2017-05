Horner: “Max accepteert keuze Red Bull”

Hij zal er niet minder rouwig om zijn, maar toch

Mocht het jullie ontgaan zijn: vandaag was de Grand Prix van Monaco. Ondanks een puike vierde startpositie moest Verstappen uiteindelijk genoegen nemen met een vijfde plaats. Dankzij een voor Max niet ideale pitstop-strategie bleef hij achter Valteri Bottas hangen in het gevecht om P3. En waar twee honden vechten om één been, gaat de derde er lachend mee heen. De goedlachse Ricciardo had nog meer reden dan normaal om te lachen, want Ricciardo kwam wél voorbij aan Bottas en dus ook aan Verstappen.

In een interview met SkyTV geeft teambaas Horner de emotie van Verstappen goed te kunnen begrijpen. “Helaas was zijn pitstop vier tienden langzamer dan we hadden gehoopt. Hij kwam daardoor net achter Bottas terecht.” Inderdaad erg zuur. Ricciardo kon in de tussentijd een paar snelle ronden neerzetten, waardoor hij na zijn pitstop lachende derde werd. Max Verstappen was not amused na afloop. Tijdens de race ook niet, trouwens.

Horner ligt toe: “De emoties lopen tijdens een race hoog op. Hij wil Bottas voorbij en opeens zit Ricciardo voor hem. We gaan Max nog de strategie uitleggen. We hadden het al tegen ze gezegd. We gaan beslissingen nemen die voor één van jullie goed uitpakt.” En dat is dus ook uiteindelijk gebeurd. En laten we niet vergeten dat vorig jaar tijdens de Grand Prix van Spanje Verstappen juist de betere strategie toebedeeld kreeg met winst als gevolg.