Horner: ‘RB13 een van de mooiste Red Bull-wagens ooit’

Tuurlijk Horner, alsof we nog niet reikhalzend genoeg naar de RB13 uitkeken...

Christian Horner, teambaas bij Red Bull Racing, kijkt met plezier vooruit naar het komende seizoen. Niet in de laatste plaats vanwege de aangepaste reglementen. Niet alleen zien de auto’s er volgens hem beter uit, het feit dat ze zo’n vier seconden per rondje sneller zullen zijn, gaat er ook voor zorgen dat coureurs tot het uiterste getest gaan worden. Horner verwacht dan ook dat sommige rijders zullen uitblinken, terwijl anderen wellicht door de mand gaan vallen.

Misschien niet het belangrijkste -behalve voor de modelauto-aficionados- zijn de looks van de RB13. Toch wil Horner daar over kwijt dat het een van de mooiste auto’s is die Red Bull heeft ontworpen en gebouwd. Dankzij de brede banden en aerodynamica oogt de auto agressief en snel aldus de kersverse vader (moeder is ex-Spice Girl Geri Halliwell, de dame in het wit, mocht het u interesseren). Overigens denkt Horner zelf dat de knappe looks wel eens een goed teken kunnen zijn. ‘if it looks right, it tends to go alright. And this car for sure looks right’

Natuurlijk komen ook de heren coureurs van Red Bull, Max Verstappen en Daniel Ricciardo, aan bod. Wanneer gevraagd naar de sterkste punten van Max en Daniel antwoord Horner lachend ‘hun nek, hoop ik,’ daarmee uiteraard doelend op de fors hogere bochtensnelheid van de nieuwe wagens. Om daar even later serieus aan toe te voegen: ‘inhalen, ik denk niet dat er betere inhalers rond rijden dan onze twee jongens.’

Zoals we eerder bij Red Bull hebben gezien zijn twee goede coureurs in één team niet per se een goede zaak. Vettel en Webber zaten elkaar in 2010 meermaals in de weg, wat tijdens de Grand Prix van Turkije uiteindelijk leidde tot een bizarre crash. Maar voor zulks is Horner niet bang. ‘Ze genieten echt van wat ze doen en hebben ook fun samen. Het is bijna een soort grote broer kleine broer-relatie. Ze wonen zelfs in hetzelfde appartementencomplex.’