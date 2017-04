How-to: een gloednieuwe Chiron sneller in handen krijgen

Als je nu een nieuwe order plaatst voor een Bugatti Chiron zul je de komende jaren geduld moeten hebben tot de levering. Er is een andere mogelijkheid, al kleeft er wel een nadeeltje aan.

Een Duits autobedrijf heeft namelijk eerder een order geplaatst voor een gloednieuwe Chiron. Een ideetje voor de configuratie hebben ze alvast voor je gedaan, maar het is ook gewoon mogelijk om een eigen configuratie door te geven.

Omdat de dealer de order geparkeerd heeft staan kunnen ze de Chiron sneller leveren. Volgens het bedrijf vanaf het tweede kwartaal van 2018 om precies te zijn. Het bedrijf accepteert orders van over de hele wereld. Aan deze slimme manier van zakendoen kleeft wel een nadeel natuurlijk.

Zo vraagt Auto Seredin uit Stuttgart ruim 3,5 miljoen euro voor de Chiron. Ter vergelijking: de nieuwprijs van de hypercar uit Molsheim bedraagt zo’n 2,4 miljoen euro. Het kost dus bijna een miljoen extra om de Chiron één a twee jaar sneller in handen te krijgen. Aan de andere kant is het een feit dat Bugatti-klanten over het algemeen behoorlijk in de slappe was zitten.

Bugatti is nog niet zo gek lang geleden gestart met het leveren van de Chiron aan de eerste klanten. De hypercar op Nederlandse bodem gaat niet meer lang duren. De familie Perridon berichtte vorige week op sociale media dat het bijna zover is..