Huh? Open Huayra wordt lichter dan coupé

Pagani lijkt te tarten met natuurkundewetten.

Het is het moment dat je weet dat iemand wel of niet een autofanaat is. Want als leek zou je kunnen denken dat een cabrio net even wat lichter is dan de dichte versie. Beide auto’s zijn immers identiek, alleen heeft eentje geen dak en de andere wel. En wat kan een stoffen dakje nu in hemelsnaam wegen?

De theorie heel simpel uitgelegd: pak een schoenendoos. Als de deksel erop zit dan is er niet veel beweging (‘flex’) in te krijgen. Haal je deksel eraf, dan kun je de doos wél bewegen. Wil je wel de deksel eraf, maar geen flex, dan zul je de boel moeten verstevigen. Ergo: een hoger gewicht.

Dit is altijd het geval geweest. Een cabrio is al gauw 200 kilo zwaarder dan het model waarop het gebaseerd is. Nu was Pagani al één van de eersten die dat gewicht behoorlijk kon beperken. De Pagani Zonda Roadster was slechts een kleine 30 Kg zwaarder dan de dichte variant. Maar nu gaat de Argentijnse Italiaan een stapje verder: de nieuwe Huayra gaat lichter worden dan de coupé!

Onlangs zijn er al enkele beelden ‘gelekt’ van de open variant van de Huyara. Eindbaas Horacio Pagani heeft het volgende losgelaten: “Vanaf het begin hebben wij een paar ambitieuze doelen gesteld. Het eerste doel was om de Huayra Roadster lichter te maken dan de coupé, wat destijds de lichtste hypercar was“

Hoe ze dat voor elkaar denken te krijgen wordt dan niet vermeld. Nu heb je het voordeel dat de auto een koolstofvezel ‘tub’ heeft, dat van zichzelf zeer weinig flex heeft. Denk aan een schoenendoos, maar dan van koolstofvezel. Hetzelfde geldt overigens ook voor de diverse McLaren Spiders, die zijn ook nauwelijks zwaarder dan de coupé en net zo stijf. Het zijn immers geengrote vierzits cabrio’s.

Naar het schijnt wordt de basis voor de Huayra Roadster niet de gewone Huyara, maar de meer hardcore Hyuara BC. Die auto maakt nog kwistiger gebruik van ‘carbotanium’, een legering van koolstofvezel en titanium. Volgende week wordt de auto onthuld en weten we meer. Eén ding staat vast: de Hyura Roadster wordt wel duurder dan de dichte variant.