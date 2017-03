Huidige VW-CEO verdient minder dan Winterkorn

Wat op zich logisch is.

Matthias Müller, grote baas bij VAG, kreeg voor zijn inspanningen in 2016 een beloning die in totaal 7,78 miljoen euro bedroeg. Da’s ruim 21 doezoe per dag, waarbij we voor het gemak elke dag in het jaar als een werkdag hebben gerekend. Een beetje CEO zit immers niet om 19u met de warme prak op schoot voor de buis en vijf dagen per week werken is er ook al niet bij. Wel behoort Müller nu tot de zeven best betaalde CEO’s van Duitsland.

De voorganger van Müller, Martin Winterkorn, ontving tot aan zijn ontslag in november 2015 een vergoeding van maar liefst 7,3 miljoen euro. Bovendien heeft deze sjoemelkoning nu nog een riant pensioen van 93.000 euro per maand plus een auf Wiedersehen-premie van 1,7 miljoen euro. Daar moeten we wel bij vermelden dat deze cijfers contractueel worden vastgelegd en dat ze tot stand komen op basis van dienstjaren en andere zaken.

Overigens heeft Herbert Diess pas echt reden tot klagen. Deze VAG-topper verdiende in 2015 nog 7,13 miljoen euro, maar mocht vorig jaar in totaal 3,93 miljoen op z’n rekening bijschrijven. (Via Reuters)

