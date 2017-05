Hulp gevraagd! Wat te doen met een gewonnen auto

Het zal je maar gebeuren: je wint een splinternieuwe auto die je helemaal niet nodig hebt.

Lezer David heeft een geweldig mooi probleem. Hij mag namelijk een Volvo V40 samenstellen met een budget van 34.000 eurootjes, maar heeft zelf al een auto (zakelijk) voor de deur staan. Vrouwlief is voorzien van een Saab en dus is de vraag: wat nu?

De dealer waar de auto kan worden samengesteld bood al 24.000 euro op de auto. David vindt dat bod wat aan de magere kant en daar kunnen we ons alles bij voorstellen, al moet de handelaar er zelf natuurlijk ook wat aan verdienen. Confrère WillemE stelt voor (de kwestie is voorgelegd in onze Vraagbaak) om de Saab te verkopen en lekker in de nieuwe Volvo rond te blazen.

Voordelen: geen aanschafprijs, fabrieksgarantie en als het goed is lagere onderhoudskosten. Daarnaast kan David natuurlijk ook zelf proberen om de Volvo te zijner tijd te verkopen voor meer dan 24.000 euro.

Wat voor advies geef jij David?