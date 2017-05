Hypermoderne villa met garage voor zes auto’s

En ook nog eens gelegen aan het water.

Als het gaat om huizen dan kun je alle kanten op. Ingetogen chique, of bombastische poeha. Deze villa valt in elk geval qua interieur in de laatste categorie. Aan de volgende bewoners de taak om hier iets aan te doen, mocht het niet tot de smaak behoren uiteraard.

Het huis staat te koop in Cuijk en is gelegen aan de Heeswijkse Plas. De villa is in 2012 gebouwd en beschikt over 14 kamers, waarvan zeven kamers een slaapkamer zijn. De woning is van alle gemakken voorzien en voor de petrolhead is een ondergrondse parkeergarage natuurlijk de kers op de taart. Opvallend detail: het huis is van top tot teen rolstoelvriendelijk. Je oude dag uitzitten in dit huis behoort dus ook tot de mogelijkheden. Daarnaast beschikt het huis over een slim audiosysteem en zijn diverse toepassingen via een iPad te bedienen.

De ruime garage biedt plek aan zes auto’s. De verwarmde hellingbaan met temperatuursensoren zorgen ervoor dat een gretige achterwielaandrijver ook in de winter op eigen kracht uit de garage kan rijden.

De woning heeft een prijskaartje van ruim 4,7 miljoen euro. De oorspronkelijke vraagprijs bedroeg dik 6,7 miljoen euro, dus de kop is eraf.

Met dank aan Emiel voor de tip!