Hyundai i30 Wagon is klaar voor de strijd

Met de introductie van de Wagon komt er een tweede variant van de Hyundai i30. Op papier nu al een grote uitdager voor de gevestigde Europese orde.

Hyundai poogt dan ook niet om de Europese doelen van het merk te verbloemen. “Ontworpen, ontwikkeld, getest en gebouwd in Europa. De nieuwe generatie Hyundai i30 is doordrenkt met Europees Hyundai-DNA”, aldus Thomas A. Schmid, de Chief Operating Officer van Hyundai Motor Europe. Het merk opent vol de aanval op auto’s als de Peugeot 308 SW, Volkswagen Golf Variant (rijtest) en Opel Astra Tourer.

Uiteraard bouwt de i30 Wagon voort op de succesformule van de vijfdeurs hatchback, wat betekent dat dezelfde motoren beschikbaar zullen zijn: de 1.0 T-GDI (benzine, 120 pk), 1.4 T-GDi (benzine, 140 pk) en de 1.6 CRDi (diesel, 110 pk) zullen in het vooronder prijken. En de prijzen zullen ook vergelijkbaar scherp zijn, met een kleine premie voor de extra ruimte natuurlijk. En ruimte is er, 602 liter bagageruimte is niet misselijk in deze klasse. Dat is te danken aan een 15 centimeter langere carrosserie. Gooi je de achterbank plat, dan kom je zelfs tot 1650 liter bagageruimte.

Overigens is dit pas de tweede van vier carrosserievarianten die Hyundai wil gaan verkopen, er volgen later nog andere variaties op de i30.