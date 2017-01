Ierland stopt voor honderd procent met fossiele brandstof

Ja, laat het even op je inwerken. Honderd procent. Er mag binnenkort geen olielampje of kaarsje meer branden in de Irish Pub.

Nou ja, dat is wellicht een klein beetje overdreven. Maar het Ierse parlement heeft wel draconische maatregelen goedgekeurd, die ervoor zorg moeten dragen dat Ierland geen enkele Euro meer investeert in energie uit olie en kolen. Nul-komma-nul Euro! Niks, nakkes, nada dus. In plaats daarvan komen er miljarden beschikbaar voor ‘ethical financing’, oftewel investeringen in schone energie.

De wet moet nog wel grondig bestudeert worden door wijze personen voordat deze helemaal officieel wordt. Als dat gebeurt wordt Ierland volgens engadget het eerste land ter wereld dat investeringen in fossiele brandstoffen van overheidswege compleet afschaft. Zelfs Ierland en Noorwegen, momenteel de beste jongetjes van de klas op dit vlak ondanks dat het laatste land zelf drijft in de olie, investeren nog altijd in de ouderwetse energiebronnen.

Het bericht is dus goed nieuws voor de milieulobby, die het dezer dagen zwaar heeft met Trump’s Amerika. In de USA! USA! USA! staat de oliekraan voorlopig weer vol open. Ontelbare liters olie vloeien er binnenkort door de Keystone Pipeline. Wat dat betreft is Ierland natuurlijk klein bier. Maar de initiatiefnemer van de wet Thomas Pringle paprika hoopt met de wet dan ook een breed signaal af te geven aan alle energiebedrijven ter wereld:

“It’s a message to energy companies that both deny human-made climate change and lobby politicians to look the other way.”

Waarvan akte. Heeft Thomas een punt en moeten we als Nederland met hem meedoen, of vind je zo’n veld met traag bewegende jaknikkers eigenlijk wel rustgevend? Laat het weten, in de comments!



Image-Credit: Drillbit Media via Twitter