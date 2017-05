Immer gerade waus: een Tiguan met bijna 300 pk

Spaß machen.

ABT blaast hoog van de toren met hun laatste creatie: een VW Tiguan waarvan de 2.0 TSI is opgepekt tot een stevige 290 pk en 420 Nm. Deze motor doet standaard 220 pk en 350 Nm. De vermogenswinst werd verkregen met top secret hocus pocus want ABT laat er ganz weinig over los.

Met het toegenomen vermogen sprint de Tiguan in- geen idee eigenlijk. ABT zegt alleen dat hun versie sneller is dan de standaard Tiguan, maar tot die conclusie waren we ook zonder het persbericht gekomen. Precieze cijfers laten ze helaas achterwege.

Met optionele veerpootjes staat de Tiguan maximaal 3 centimeter lager op de pootjes en je kunt er velgen tot 21 inch onder kwijt. Ook op de optielijst: vloermatten en dorpelverlichting.