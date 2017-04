Impressie: de aankomende Skoda Karoq

Seat gaat als een speer met hun Ateca, een compacte SUV die er deels voor verantwoordelijk is dat de Spanjaarden weer zwarte in plaats van rode cijfers schrijven. Hoog tijd dus voor concerngenoot Skoda om een graantje van dat succes mee te pikken.

Skoda heeft natuurlijk al de Kodiaq in het gamma en tegelijkertijd komt Seat nog met een grote zevenzits SUV. Bij Skoda wordt de omgekeerde weg bewandeld. De Tsjechen bevestigden vandaag dat er een compacte SUV onder de Kodiaq in het gamma komt. Deze nieuweling is Karoq gedoopt.

Verder is helaas nog geen heel spannende info over de SUV vrijgegeven, maar de handen van onze Dizono begonnen te jeuken. Deze photoshopkunstenaar én trotse bezitter van een fraaie Peugeot 406 Coupé (video) geeft ons alvast een voorproefje op de Karoq. Als basis gebruikte hij een Ateca, die werd voorzien van de kenmerkende Skoda voor- en achterzijdes.

Nu niet meteen met het vingertje de lucht in roepen dat dat wel héél makkelijk is, want waarschijnlijk past Volkswagen precies hetzelfde trucje toe. De echte Karoq wordt op 18 mei onthuld in Stockholm.