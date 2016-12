In het allerduurste huis van Nederland slapen 6 auto’s

Misschien heb je wel een lekkere eindejaarsbonus op zak en ben je naarstig op zoek naar iets om die aan uit geven. Zoals altijd biedt autoblog ook dit keer weer uitkomst.

In Amsterdam staat namelijk ‘het rode kasteel’ te koop voor enorm veel geld. Dit statige pand is direct aan het Vondelpark gelegen. In de zomer kan je dus met je bescheiden Weber BBQ-setje onder de arm richting de daarvoor aangewezen barbecueweides togen. Dankzij het feit dat je aanzienlijke middelen zo liquide zijn dat een waterdichte iPhone 7 er zenuwachtig van wordt, hoef je je natuurlijk eigenlijk niet per se aan de regels te houden. Maar dat maakt het des te chiquer om het wel te doen. Check voor de juiste locaties dit handige overzicht.

Sommigen claimen dat dit het √°llerduurste huis van Nederland is, maar daarbij moeten we aantekenen dat er ook nog een appartement in Amsterdam te koop staat voor zo’n 25 miljoen Euro. Bieber zou daar interesse in hebben, maar het is nog niet verkocht. Tevens hebben trouwe lezers van apparata waarschijnlijk nog vers in het achterhoofd zitten dat ook de Wielewaal van wijlen Frits Philips nog te koop is. Dat stulpje is waarschijnlijk eveneens duurder gezien de hypotheek van tientallen miljoenen die er op rust, maar de prijs ervan is officieel op aanvraag.

Bij de villa aan de Van Eeghenstraat is de vraagprijs wel officieel bekend. Deze bedraagt namelijk 18.750.000 Euro. Aanvankelijk stond alleen huisnummer 80 aan de Van Eeghenstraat te koop, voor slechts 11,7 miljoen Euro. Toenmalige kopers kregen er volgens Quote een prettige buurvrouw gratis bij. In het achterhuis van de rode steenklomp hield Nikkie Plessen namelijk kantoor. Mocht je nu al visioenen hebben over die keer dat ze op een kille winterdag haar sleutels vergeten was en plompverloren bij jou aanklopte voor de nodige warmte moeten we je helaas teleurstellen. De blonde soapie, TV-presentratrice en modekoningin gaat haar toko namelijk verhuizen.

Waarom dan toch nog dit pand kopen zou je zeggen? Wel, ten eerste krijg je er voor een slordige zeven miljoen extra er nu de 400 vierkante meter van Nikkie bij. En ten tweede wordt er een parkeergarage gerealiseerd onder de aan het Vondelpark grenzende tuin met ruimte voor zes auto’s. Top tip: aangezien je buurman het park is, kun je gewoon stiekem een enorme garage met plek voor veel meer auto’s onder dat park bouwen! Zorg uiteraard wel dat je er een paar stijlvolle bakken inzet, zoals een BMW E38 7-serie.

Bedankt Arjen voor de tip!