Infiniti Q50: van brave instapper tot toffe powersedan

In plaats van de andere kant van de oceaan kiezen ze bij Infiniti dit keer met de nieuwe Q50 voor een wereldprimeur in Europa.

De vorige Q50 werd namelijk in Detroit onthuld. Dat is alweer drie jaar geleden en dus de hoogste tijd voor een update. Op het gebied van exterieur voerde het merk lichte wijzigingen door. Een paar tweakjes voor de voor- en achterbumper moeten de Q50 weer een frisse blik geven. Let wel: de Q50 is het best verkochte model van Infiniti. Never change a winning team als het gaat om deze update, aldus de Japanners.

In het interieur zien al wat heftigere wijzigingen. Een nieuw stuurtje, schakelpook, infotainmentsysteem en stoelen laten je beseffen dat de Q50 wel degelijk in het nieuw is gestoken. Opvallend: Infiniti kiest nog steeds voor analoge klokken, daar waar de meeste concurrenten overstappen op een volledig digitaal display.

De Q50 zal leverbaar zijn met een diesel en diverse benzinevarianten. De 2.2 turbodiesel is met 168 pk het minst krachtig. Daarna volgen de 2.0 viercilinder turbo met 208 pk, een 3.5 V6 hybride met een systeemvermogen van 302 pk, een 3.0 twin-turbo met 300 pk, of het topmodel: de Red Sport 400 met 400 pk.

De auto zal in Japan van de band rollen en vanaf het tweede kwartaal van 2017 zal de vernieuwde Q50 te bestellen zijn. Prijzen zijn nog niet bekend.