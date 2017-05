Instagrammert neemt carbon rode Huayra BC in ontvangst

Gelukkig ben ik niet jaloers.

Je speeltjes en succes delen met de wereld. Daar is Instagram anno 2017 het ideale platform voor. Vinden wij niet erg, want via deze weg kunnen we een klein beetje meegenieten van al dat moois. Meneer sparky18888 (ja, dat klinkt als een 12-jarige op Call of Duty) a.k.a. Paul is de week in elk geval goed van start gegaan. De rijkaard nam gisteren zijn carbon rode Pagani Huayra BC in ontvangst en deelde een aantal pica’s via de online foto- en videodienst.

De auto heeft een aantal persoonlijke touches meegekregen. Naast de rode kleur zijn er ook diverse panelen naakt carbon gebleven. Op de motorkap prijkt de Italiaanse vlag. De ‘Huayra BC’-badge op de achterkant is rood en er zijn twee gouden kronen (ja echt!) te vinden op de aero flaps aan de achterzijde van de Pagani. Dit verwijst naar de andere Huayra van meneer. De witte hypercar uit zijn vloot had bij levering de naam ‘The King’ meegekregen.

Binnen kleuren de stoelen rood en wit met her en der een aantal carbon details. De Pagani Huayra BC is er in de Verenigde Staten vanaf 2,5 miljoen dollar.

Fotocredit: sparky18888 op Instagram