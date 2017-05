Inval bij meerdere kantoren van Daimler

Autoriteiten waren zoekende naar bewijs.

Een nieuw hoofdstuk in de langlopende soapserie Goede Sjoemel Slechte Sjoemel. Vandaag kreeg Daimler een bezoekje van een aanklager uit Stuttgart. Op meerdere locaties van het Duitse autoconcern was men zoekende naar bewijs of Daimler betrokken is bij een dieselschandaal, aldus verschillende (Duitse) media. De Duitsers worden ervan verdacht gemanipuleerd te hebben met dieseluitlaatgassen.

Daimler wil geen info vrijgeven aangezien het onderzoek nog gaande is. Het concern werkt volledig mee met de autoriteiten. Daimler ligt al enkele maanden onder de loep. Sinds bekend is dat Volkswagen willens en wetens de boel jaren heeft bedonderd liggen diverse autofabrikanten onder vuur. Meerdere merken binnen de Volkswagen Groep hebben te maken gehad met invallen en sinds 2015 zijn er al tal van onderzoeken geweest.

Volkswagen staat sindsdien streng onder toezicht. Ook tijdens vergaderingen, publicaties en andere publieke gelegenheden valt er altijd nog een woordje over het onderwerp dieselgate. Het aanverwante Audi, dat ook betrokken was bij het dieselschandaal van Volkswagen, laat CEO Rupert Stadler de boel opknappen. Het contract van de CEO werd onlangs nog verlengd.