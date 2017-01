Investeren kun je leren: Clio 197 R.S.

Ik ga hier even een voorspelling doen waaraan je geen enkel recht kunt ontlenen.

Net als bij beleggen in aandelen geldt ook bij belegen in auto’s namelijk dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Daarnaast is het natuurlijk leuk als een auto in de toekomst meer waard wordt, maar het blijft -zeker in deze prijsklasse- toch bovenal een vervoersmiddel.

Toch heeft deze rode Clio R.S. van de voorlaatste generatie alles om een klassieker van de toekomst te worden. Allereerst de looks, want ik ben van mening dat deze generatie RS zowel lekkerder en dikker oogt dan zowel zijn voorganger als opvolger (de facelift van deze generatie Clio R.S inclusief). Dat de nieuwe Clio R.S. (rijtest) standaard een tweetal deuren teveel heeft, spreekt ook in het voordeel van dit exemplaar. Daarnaast is deze auto nog voorzien van een ouderwetse roerstaaf en zoals al bleek bij Ferrari’s worden deze laatste der Mohikanen vanzelf meer geld waard.

Verder is de uitvoering en de kleur goed, ziet de auto er origineel uit en staan er nog niet schrikbarend veel kilometers op de teller. En niet onbelangrijk, met een vraagprijs van net geen 9 mille zijn de kosten te overzien. Voor een redelijke Golf II GTI of Peugeot 205 GTI ben je tegenwoordig meer kwijt. Clio R.S.’en van deze generatie vind je vanaf zo’n 7 mille en prijzen lopen op tot een kleine 17 mille.

p.s. Zo maak je trouwens foto’s van een auto die je op Marktplaats zet. Hulde voor deze particuliere verkoper!