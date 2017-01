Is deze witte bolide stiekem Mercedes’ nieuwe hypercar?

Verstopt in een bericht over nieuwe designlijnen en dergelijke vonden we dit plaatje van een mysterieuze witte sportwagen. Qua looks zou dit zomaar eens in de buurt kunnen komen van de Project One.

De aanstormende hypercar van Mercedes houdt de gemoederen flink bezig. Tot op heden hebben slechts wat designlijnen en het silhouette van de achterzijde gezien van de RB001 concurrent. Zodoende is iedereen naarstig op zoek naar de eerste plaatjes van het brute apparaat.

Vandaag gooide Mercedes een persberichtje de deur uit over hun designstudio. Een teasertje van de nieuwe A-Klasse hier, een paar kleimodellen daar, je kent het wel. Niet bepaald zaken die je kan omschrijven als heet nieuws. Met het voorgaande in het achterhoofd, werd ons oog echter gegrepen door een witte bolide tussen de plaatjes.

Waar we in de meeste modellen op de plaatjes wel iets herkennen, zoals de Mercedes-Maybach Vision 6, lijkt de witte schicht nergens op. Euhm, we bedoelen op niks wat er in het huidige gamma van Mercedes zit in ieder geval. De logische gevolgtrekking: dan moet het een volledig nieuw model zijn zoals bijvoorbeeld de Project One hypercar.

Zaken die dit tegenspreken zijn er echter ook. Op het eerdere plaatje dat uitlekte van de achterkant was namelijk duidelijk een uitstulping op het dak te herkennen. Dit designelement is een verwijzing naar enkele Mercedes-racers uit het verleden. Op de witte auto ontbreekt dit echter. Of het uiteindelijke model dus gaat lijken op wat we hier zien of iets totaal anders wordt blijft afwachten. Is die teaser-opzet dus toch weer geslaagd.