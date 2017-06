Isle of Man TT eist het leven van een Nederlander

Een triest bericht vanuit het eiland in de Ierse Zee.

De Isle of Man TT is een van die motor-evenementen waar we als blog over auto’s regelmatig aandacht aan besteden. Niet per se omdat er ook met auto’s geracet wordt, want de echte helden doen het legendarische circuit op twee wielen. Vroeger maakte de race officieel deel uit van het WK motorracen georganiseerd door de FIM (de FIA, alleen dan voor motoren). Na 1976 is dat niet meer zo, maar in tegenstelling tot vergelijkbare autoraces, zoals bijvoorbeeld de Targa Florio, wordt de Isle of Man TT nog elk jaar georganiseerd als een aparte race.

Dat het evenement de nodige gevaren kent is genoegzaam bekend. Los van de glooiende kronkels in het buitengebied, race je namelijk ook door krappe straatjes in de bebouwde kom. Een klein foutje van jezelf, van een ander of van de techniek kan voldoende zijn om een serieus ongeval te veroorzaken. Vaak gaat het nét goed, maar dat het af en toe helemaal mis gaat is onvermijdelijk.

Helaas heeft dit triestige lot dit jaar een Nederlander getroffen. De 28-jarige Jochem van den Hoek kwam gisteren om het leven tijdens het eerste rondje van de race in de Superstock klasse. Zondag finishte hij nog als 27ste in de Superbike-race. We wensen de nabestaanden sterkte toe.